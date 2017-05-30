高市福山國小 啟程參訪日本桑名市
高雄市福山國小共47名師生，30日啟程前往日本三重縣桑名市，進行5天參訪交流；福山國小2個音樂特色團隊將入班參與日本津田學園課程，並與公立立教小學等3間學校，一起學做千羽鶴摺紙，更以Homestay方式進住日本家庭，讓學生們體驗當地生活。
桑名市市長伊藤徳宇今年2月來台參訪高雄福山國小，對福山國小學生留下深刻印象，當場立即邀請師生造訪日本桑名市，進行深度交流，在兩校安排下，這次共47位師生赴日參訪。
福山國小合唱團、兒童樂隊成立均已將近20年，這次為赴日參訪團主力，他們特別準備極具創意的聽覺視覺藝術節目，將日本洗腦神曲「PPAP」、卡通「妖怪手錶」主題曲融入演出，希望讓當天聆聽的日本師生更有共鳴。
出發前，福山國小聘請日本籍老師市瀨直人，到校內傳授基礎生活日語、日本文化、風俗、禮儀，讓參訪團師生先對日本有更多認識。
福山國小校長李進士指出，此次交流活動特別安排學生進入教室內，與日本學生一起上課，並透過Homestay住宿，讓福山學生融入體驗日本家庭生活，希望為台灣進行一場成功的國民外交。
(中時)
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