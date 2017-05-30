三重社區大樓暗夜竄惡火 一住戶燒燙傷送醫

新北市三重區台北橋花園大廈5樓30日凌晨3時28分許突然冒出火煙，鄰近的三重消防分隊發現後主動出勤，並在樓梯間救出5樓住戶43歲戴姓男子，包紮送往北市馬偕醫院治療。警消於12分鐘內控制火勢，火警原因仍待調查釐清。

警消表示，住戶戴姓男子臉部2％、左上臂4.5%２度燒傷，無生命危險，仍在醫院觀察。

警消表示，當時大樓消防安全設備第一時間火警警鈴鳴動，到場後也除疏散9名住戶並，消防局同時派遣各式車輛27輛、警義消105人趕往現場。

(中時)