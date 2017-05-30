NBA》總冠軍系列賽MVP得主是杜蘭特？
雖然總冠軍系列賽尚未開打，但各界都認為奪冠呼聲最高的就是勇士，而MVP得主有超過4成會是杜蘭特，史提芬柯瑞、詹姆斯分居二、三。
美國媒體預測杜蘭特有50%的機率拿到總決賽MVP，隊友柯瑞、克雷湯普生緊追在後，騎士詹姆斯只能排名第四。
至於網友的投票結果，支持杜蘭特的比率有43%，柯瑞26%，詹姆斯21%，卓雷蒙格林6%，厄文3%，前三輪系列賽表現不佳的湯普生僅有1%。
杜蘭特無疑是勇士的攻擊最大利器，在橫掃馬刺奪得西區冠軍的4場比賽場均28分，投籃命中率高達60%。
兩屆例行賽MVP柯瑞，季後賽表現逐漸攀升，場均28.6分、5.5籃板、5.6助攻，投籃、三分球與罰球命中率分別是50.2%、43.1%、90.7%都創下新高，馬刺的系列賽飆進21顆三分球，改寫NBA紀錄，這次他有機會拿到專屬於他的總冠軍MVP。
詹姆斯是全聯盟第一人，手中已有3座總決賽MVP，本季場均32.5分、8籃板、7助攻、2.2抄截、1.4阻攻。
(中時電子報)
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