公車式小黃加碼服務 新車投入燕巢金山、尖山里

「公車式小黃進社區，加碼服務不打折！」交通局明起再投入價值200萬元的全新車輛服務燕巢金山、尖山里就醫及活動接駁，讓社區居民直呼揪感心。(交通局提供)

「公車式小黃進社區，加碼服務不打折！」高市交通局首創全國，在偏遠地區以計程車替代公車行駛，解決市區公車承載率不高問題，深入公車較難到達區域，燕巢區服務運量自上路起迄今已成長10倍，深獲好評；明起再投入價值200萬元的全新車輛服務燕巢金山、尖山里就醫及活動接駁，讓社區居民直呼揪感心！

交通局長陳勁甫表示，公車式小黃不僅提供民眾便利服務，串聯公車及計程車的接駁，更可減少地方政府的支出，扶植計程車產業、增加運將收入，值得其他縣市觀摩效法；花蓮縣玉里鄉、苗栗縣泰安鄉及台中市豐原區均陸續推動。

陳勁甫指出，公車式小黃提供優於公車的及戶性服務，減少民眾下車後步行距離，親切服務年長者、行動不便、或是攜帶大型行李的民眾；公車式小黃自2014年推動迄今已有6條路線上路服務，將持續在夜間、離峰時段投入服務林園區紅3線、大寮區橘22線、前鎮區紅6線、左營區紅51A線、鹽埕、前金、三民區33線及楠梓、橋頭、燕巢區98線。

未來將推出APP整合公車式小黃、共乘服務、無障礙計程車、觀光計程車及多元化計程車等高雄款創新服務，並在高雄i-Bus APP新增公車式小黃資訊查詢及預約專區功能，同時建置乘客端預約服務專區、司機端派遣系統，及提供轉乘服務、到站提醒、服務評鑑及我的最愛的其他便民服務。

(中時)