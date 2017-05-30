中華民國國旗飄揚華府國殤紀念日遊行

美國首府華盛頓29日舉辦年度國殤日遊行，中華民國國旗飄揚在憲法大道上(江靜玲攝）

加入榮光會華府國殤日遊行的陣容一年比一年壯大，今年的人數也比往年多( 江靜玲攝)

中華民國國旗與二戰與美國其他盟國國旗出現在遊行中，印證了一段鐵證如山史實（江靜玲攝)

扁政府後中止參與多年的台美文化交流協會也現身今年華府國殤日遊行(江靜玲攝）

這是一段鐵證如山的歷史。美國首府華盛頓29日舉辦年度國殤日遊行，紀念在各戰役陣亡的美軍將士，中華民國國旗飄揚其間，標誌著兩國在二次世界大戰期間並肩作戰的史實和情誼。

連續15年堅持不懈，年年推動在國殤日這一天於華府憲法大道上高舉中華民國國旗參與遊行的華府榮光會會長李昌緒說，「看到我們的國旗在這裡飄揚，是最驕傲事；這是其他團體，包括我們政府都做不到的，我們做到了!」

國殤日、獨立紀念日和櫻花節並列為美國首府三大遊行。每年除了有大批民眾到現場觀看致敬外，透過電視和網路收看轉播的人次估計高達數千萬人。

今年是一戰終戰百年紀念，距離二戰爆發也有75年，遊行隊伍中，二戰幸存將士多老陳凋零，與會者莫不受到民眾起立致敬和掌聲，包括抗戰時響應十萬青年十萬軍與美並肩作戰在中緬戰區被俘的中華民國退伍傘兵、現年92歲的程時敦。

李昌緒表示，加入榮光會華府國殤日遊行的陣容一年比一年壯大，今年的人數也比往年多，共有超過60人參加，並多了年輕面孔，拿著中華民國遊行隊伍中最年輕的是20歲馬里蘭大學一年級的女生蔡依華，與父親陳繼亮一起扛旗幟的陳承漢，父子檔也引人側目。

年近八旬的李昌緒說，「15年來我們沒有中斷過。這個機會不允許中斷。」

陳水扁政府時期曾參與遊行的台美文化交流協會(TACEA)也在中止參與遊行近10年後，出現在今年遊行團隊中，並以強調台美關係為主。我國駐美代表高碩泰則因公返台，不克出席，由李光章公使代表與會。

(中時)