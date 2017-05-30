憂鬱士官自縊 少校挨控過失無罪定讞

患有憂鬱症的李姓上士2006年間在花蓮國防部電子戰二中隊自縊身亡，花蓮地檢署因軍事冤案申訴委員會移送重啟調查，認定時任少校中隊長黃萬全明知李有高度自殺可能卻不讓李住院，依業務過失致死罪起訴。但最高法院認為，無事證證明黃明知李有高度自殺可能，黃當時處置並無違反規定，判決黃無罪定讞。

這起案件發生在2006年，當時軍方以自殺結案，令李姓上士之父相當不服。李父多年四處奔走，獲法律扶助會花蓮分會與軍冤會協助，讓案件重見天日。花檢2015年起訴黃萬全，但一二審均判處無罪，最高法院也駁回上訴，全案確定。

李姓中士2004年任職陸軍第七二資電群資電作戰營資電作戰一連時，即患有憂鬱症，並經桃園總醫院醫師評估達停役標準。李姓中士調職至花蓮電子戰二中隊後，仍固定到國軍花蓮總醫院精神科就醫。

2006年9 月間，李姓中士就醫後因醫師建議須住院接受治療，致電部隊表示欲請假住院。時任電子戰二中隊少校中隊長黃萬全因未獲醫師確認李姓中士病情，派人將李帶回部隊，命值班人員每半小時探視李，詎料李翌日凌晨被人發現在樓梯間以鞋帶自縊。

檢方指控，黃萬全明知李姓中士有憂鬱症且有高度自殺可能，卻不讓李住院接受治療，與李尋短有因果關係。黃則辯稱，電子戰二中隊當時是新編制，輔導長又剛好請假，沒看過李姓士官的安調資料，不知李先前的輔導資料，且當日李是例行返診非病情惡化，無從注意到李有高度自殺可能。

最高法院認為，憂鬱症患者未必當然伴隨高度自殺可能，李姓中士案發前的言行並無顯然異於過往的表現，黃萬全雖知李患憂鬱症且定期回診，但無事證證明黃知悉李的病況達重症程度而應提高注意；而黃當時聯繫醫師確認病情未果，先行將李帶回部隊，訪談了解狀況後派人定時關心，合乎規定並無違失。

最高院認為，此憾事令人不捨，但黃萬全已盡其查證與保護義務，實在沒有花檢所指黃明知李姓士官有自殺傾向，卻未經同意將人帶回部隊而導致李無法接受治療進而尋短等過失可言。

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(中時)