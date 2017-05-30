馬克宏-普丁會談 現場記者：氣氛有夠僵

法國總統馬克宏(右)和俄羅斯總統普丁在凡爾賽宮會面。(美聯社)

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)今在凡爾賽宮首次面對面會談，馬克宏表示兩人坦言的交換意見，討論了敘利亞、俄疑似介入法國大選等的議題，但會談結束後在現場的BBC記者表示，兩人之間的氣氛只有更僵和冷淡。

BBC在現場的記者Lucy Williamson說兩人甫見面僅簡短握手和微笑，關係相當冷淡。兩個小時後兩人之間的氣氛指變得更為冰冷。Williamson指出兩人對許多議題有相岐的看法，但會面後普丁和馬克宏之間似乎又多了一層個人之間的尷尬。

雖然馬克宏表示希望和俄羅斯加強合作來解決敘利亞內戰問題，他也不諱言的向普丁表示若有人使用化學武器，就等於跨越了法國的「紅線」，法政府會立即採取行動。法國情報單位上個月公布證據，直指獲得俄羅斯支持的敘總統阿薩德(Bashar al-Assad)在汗謝仁鎮(Khan Sheikhun)發動沙林毒氣攻擊。普丁對此表示，他同意團結合作才能在打擊恐怖主義上獲得正面結果，但也說破壞國家地位是無法對抗恐怖份子威脅的。

在法大選前普丁曾邀請馬克宏對手勒龐(Marine Le Pen)到克林姆宮訪問，看似支持勒龐。但普丁今說這不代表俄羅斯有任何試圖影響選舉的意圖，事實上這也不太可能辦到。當記者詢問俄羅斯是否試圖介入外國選舉時，普丁只回：「沒甚麼好討論的。」馬克宏在當選總統前，也曾指控俄羅斯不但發動軍事威脅還混合了資訊戰，周一馬克宏也指控俄羅斯新聞媒體如Russia Today和Sputnik在他競選時成為俄羅斯政府的宣傳工具，試圖阻止他當選。

除了這些議題外，馬克宏和普丁兩人也討論了車臣迫害同性戀男性的傳聞，普丁承諾會實施相應措施，已找出所有關於當地政府的所有事實。

兩人選擇在法國馬賽爾(Versailles)會面，主要原因是當地將舉辦一場關於俄羅斯前皇帝彼得大帝(Tsar Peter the Great)的展覽，彼得大帝300年前造訪巴黎和其他歐洲城市，對其統治產生很大的影響。

(中時電子報)