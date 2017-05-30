曲家瑞堅決走藝術路 父母難接受：多麼丟人的事

曲家瑞當初選擇走藝術這條路時，遭父母堅決反對。(圖/本報系資料照)

曲家瑞幽默風趣的性格，讓她在演藝圈擁有一大票粉絲，任職實踐大學媒體傳達設計學系教授的她，更有著「麻辣女教師」稱號，不過她自曝昔日決定要走上藝術這條路時，不僅被父母堅決反對，還嘲諷「這是多麼丟人的事」。

曲家瑞表示自小在家，父母的話就是聖旨，若要溝通必會有爭執發生，因此對於所有安排只能全盤接受，不過長大後逐漸有自己想法時，也意識到若順著父母的意，一生都將由他們決定，絕對不是自己想要的人生，18歲那年表明要走藝術這條路後，自然被父母堅決反對，甚至不留情面點出現實，「妳瘋了嗎？畫畫能當飯吃嗎？我們要怎麼跟親戚朋友解釋」，此外還一針見血直呼「這是多麼丟人的事」。

曲家瑞臉書PO文。(圖/曲家瑞臉書)

不過曲家瑞並未此屈服，反而激發了鬥志，縱使從家庭尋求不到鼓勵，至少學會對自己選擇負責，雖然未來充滿不確定性，但至少投身在熱愛的領域中，伴隨的快樂是過去從未有過的，雖然多次害怕到想放棄，但都有股莫名堅持到底的力量，會在瀕臨崩潰邊緣把她在推向前，最後父母看見了她的付出，態度終於有些轉變，不僅反對音量減低，也開始會傾聽她的聲音。

在開畢業展時，曲家瑞父親不僅來看展，還大讚天份遺傳自他，這時讓她感受到抗爭多年後，父母總算與她站在同一陣線，此外更願意一起拍攝短片，鼓勵年輕人接受認同的自己，對於這樣的舉動，讓曲家瑞了解到自己就是他們的驕傲。

(中時電子報)