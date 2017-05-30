5/30日中視午間新聞搶先看

《海陸逃難 路斷人車困花蓮 啟動海陸救援》

蘇花公路坍方致交通中斷，適逢連假大批旅客被困在花蓮，中橫南迴塞爆，富快輪及麗娜輪等客貨船，應急載人運車，公路總局加派客運公車接駁，台鐵也加開宜花4列次區間快車,疏運旅客。

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《2G衛生紙1200 誘2G用戶升級 衛生紙大勝0元機》

2G門號6月底停用倒數，中華電信祭出史上頭一遭的「衛生紙促銷案」，短短2個月送出超過10萬袋的衛生紙，逼出7萬名2G用戶升級，超低成本迸出高轉換率，跌破各界眼鏡。

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《天氣不穩 滯留鋒今起北移 週四起防豪雨》

今天受到南方雲系北移影響，水氣增多，各地降雨機率也都提高了！周四、周五加上西南氣流影響，天氣變得相當不穩定，將帶來全面性且連日的顯著降雨

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)