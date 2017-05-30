天成飯店TICC會館 消費滿2千送櫻桃烤鴨一隻

天成大飯店TICC世貿會館的「明爐櫻桃烤鴨」吃法多樣，現消費滿額即送烤鴨一隻兌換券。（圖／天成大飯店）

天成大飯店TICC世貿會館「酸菜鴨肉鍋」的酸菜，是自然發酵製成。（圖／天成大飯店）

為擴大搶攻外食商機，位在台北信義區台北國際會議中心的天成大飯店TICC世貿會館，自即日起至8月31日止推出「消費滿額送明爐櫻桃烤鴨券」活動促銷，客人在每週四、週五晚間於「翠庭」中餐廳消費滿2000元，即可免費獲贈「明爐櫻桃烤鴨一隻兌換券」，用券時加價500元還可升級為一鴨三吃，烤鴨券張需在消費日下次使用，倘若需消費當天使用，則需於用餐3日前預訂。

「翠庭」中餐廳「明爐櫻桃烤鴨」一鴨三吃除「片皮」吃法外，鴨胸與鴨骨則可另選料理手法。「鴨胸料理三選一」包含：韭黃炒鴨絲/松子香鴨鬆/黃金鴨炒飯。「鴨骨料理四選一」則包含：醬爆櫻桃鴨/鴨油乾拌麵線/皮蛋煲鴨粥/酸菜煲鴨湯，烹飪料理手法豐富多變。

值得一提的是，喜歡啖鍋的朋友，則享受完一鴨三吃後，另外還可以加價180元+10%，升級 再吃「乾鍋櫻桃鴨」，或是加價499元+10%，升級享用「酸菜鴨肉鍋」，料理方式堪稱「鴨盡其用」。

「翠庭」的「明爐櫻桃烤鴨」的片皮吃法是選用宜蘭3公斤以上的肥美櫻桃鴨，透過廚師團熟練技藝，採掛爐烘烤手法，經過時間與火候嚴格掌控把關後，使得鴨皮香脆可口，同時充分鎖住香嫩肉汁，呈現出外油亮酥、內肉質細緻的好滋味，再搭配Q彈薄透的手工自製餅皮，夾上青蔥，特製的甜麵醬，入口除了鴨香蔥脆，餅皮的彈牙口感更是讓鴨與蔥充分結合。

「韭黃炒鴨絲」是將鴨胸肉切成細絲狀，與鮮嫩爽脆的韭黃、銀芽、彩椒絲一同入鍋拌炒，加入蠔油爆炒，使肉質軟嫩的鴨絲添增鹹香風味。「松子香鴨鬆」是將鴨胸肉切丁與清爽的涼薯（洋地瓜）、芹菜以及彩椒一塊拌炒，灑上金黃的油炸松子，香氣撲鼻十足誘人，鴨鬆底部則鋪上酥炸餛飩皮形成多層次口感，最後外層再以生菜包覆。「黃金鴨炒飯」則精選屏東四重溪潘氏農場的生鴨蛋和鹹香蛋兩款蛋黃搭配，其中鹹香蛋採傳統的紅土、溫泉水及粗鹽醃漬方式，使蛋黃圓潤飽和風味獨具，主廚取其兩款蛋黃放入白飯中均勻攪拌，以大火快炒出粒粒分明的黃金炒飯，火候逼出雙蛋黃的香氣，再搭配肉嫩的鴨胸丁，嚐起來十足開胃。

至於用鴨骨料理的「醬爆櫻桃鴨」，是用片過皮的鴨架，以蒜頭、辣椒等辛香料大火爆香調味，再將特調醬汁裹在鴨肉上，最後再加入特選蔥段來引味，甜鹹微辣。「鴨油乾拌麵線」是取烤鴨時自然滴落的鴨油，經蒸煮提煉出高純度鴨油，加入爆香紅蔥頭調味，搭配木柵麵線窟「劉協昌製麵廠」所產製的Q彈滑順手工麵線，與香氣四溢的鴨油相襯。而「皮蛋煲鴨粥」則以大量鴨骨慢火熬煮出的乳白色高湯，味香醇濃，搭配薑絲、蔥花提味，再以港式手法，加入皮蛋與生米慢慢熬煮，米滑湯濃。「酸菜煲鴨湯」是以大量鴨骨慢火熬煮1小時以上，熬出的乳白色高湯，味香醇濃，加入酸菜與筍片，湯濃味鮮，酸香得宜。

加價180元+10%的「乾鍋櫻桃鴨」，是用花椒油為乾鍋櫻桃鴨增添香辣風味，煉製花椒油時先將花椒放入油鍋，融入蔥、薑、蒜頭、辣椒等一同煉製以添增香氣，過程中需將火候控制得宜，避免花椒過熟而產生苦味，大約30分鐘待油泡漸漸縮小，收汁後便形成麻香濃郁的精煉花椒油，再把花椒油融入大紅袍花椒粉、辣椒及蒜末，為麻香風味添增辛辣口感。

至於加價499元+10%享用的「酸菜鴨肉鍋」的酸菜，是特選大小適中的白菜與切塊的鳳梨、花椒、鹽以及些許高粱酒一塊醃漬，讓鳳梨的酵素慢慢滲入白菜當中，依照天候狀況，採天然發酵方式靜置14至30天，打造出酸味溫潤又帶有果香的爽脆白菜。

「酸菜鴨肉鍋」是將櫻桃烤鴨的鴨架子熬成香濃湯底，再取櫻桃鴨的鴨胸部位切成薄片，讓美食饕客在鍋中涮過即可品嚐鮮嫩鴨肉，此外還有採鴨絞肉、鴨油、魚漿打造而出的鴨肉丸，最後與爽脆帶有果香的白菜一同入鍋烹煮，讓「酸菜鴨肉鍋」呈現與眾不同的鴨香風味，品嚐一口便齒頰留香，迷人風味不容錯過。

天成大飯店提醒，「翠庭」中餐廳「消費滿 額送片皮鴨券」，僅限單點小吃，桌菜及套餐不適用。明爐櫻桃烤鴨一隻兌換券，期限為消費日起兩個月內，逾期無效，且不提供外帶。另外，消費者必須前三日預訂，並告知是否當日使用優惠，不得與其它優惠合併使用。

(工商)