NBA》客場球隊獲勝 全美民眾都有福利

墨西哥連鎖餐廳推出球隊在客場獲勝，全美民眾都可以免費吃到美食活動。(美聯社資料照)

根據《雅虎體育》報導指出，美國著名的墨西哥餐廳「Taco Bell」推出Steal a game， Steal a taco促銷活動，只要勇士和騎士能在客場贏得比賽，全美民眾都可以免費吃到墨西哥玉米薄餅卷。

「Taco Bell」曾是NBA在2009年的合作夥伴，也曾推出類似的活動，但這次活動是有期限的，前四場比賽球隊在客場獲勝，餐廳發放薄餅卷的時間是在當地6月13日，至於後3場的發送時間是6月20日，錯過兩個時間就吃不到美食囉！

(中時電子報)