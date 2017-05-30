一家4口照曝光 王力宏被嗆「髮型好醜」

王力宏一家四口照曝光，但網友卻集中在他的髮型上。（圖／取自微博）

王力宏與老婆李靚蕾婚後育有2女，兩人也時常和粉絲分享天倫樂，而趁著端午節，王力宏在網上曬出一家4口照片，儘管女兒還是沒有露臉，但粉絲這回評論的卻是王力宏有些復古的髮型，還有人毒舌「髮型好醜！」

王力宏趁著端午連假之際，昨在網上貼出與老婆李靚蕾與兩個女兒的照片，首度公開一家4口照，但女兒還是都沒正面示人，但王力宏甜稱「今年我們家的端午節多了一位成員，粽子也多了一個！」不過不少網友對於王力宏的新髮型頗有微詞，復古的中分模樣被毫不留情毒舌「髮型好醜。」

還有網友不給面子，直稱「高曉松！你盜王力宏的號幹嘛？」惹得王力宏都出面澄清「我是本人。」全因王力宏這沒修的髮型和高曉松頗為神似，笑壞眾人。

(中時電子報)