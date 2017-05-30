MLB》156場僅4觸身 巨人投手砸哈波稱是意外
巨人投手史崔克蘭(Hunter Strickland)睽違2年多，30日再度與國民強打哈波(Bryce Harper)對陣，卻用98英里(約158公里)火球狠砸哈波，引爆兩人在場中上演全武行，3年前哈波曾於季後國聯分區系列賽，兩度炮轟史崔克蘭，還對史崔克蘭使了眼色，史崔克蘭此次被認為是報仇，但他不認帳，表示只是意外。
2014年，國民與巨人在分區系列賽交手，哈波首戰碰到史崔克蘭開轟，當時史崔克蘭就很不是滋味，瞪著繞壘的哈波。到第三戰，哈波再從史崔克蘭手中轟全壘打，哈波高舉右手繞壘同時，也瞪了史崔克蘭一眼，當時這個舉動，也推測可能是今天的衝突原因，但史崔克蘭堅稱那是巧合。
「沒錯，我還記得2014年的事，不過那都是過去事了。」史崔克蘭說，過去2次對戰都是哈波占上風，當時他只是不想再吃虧，想投內角球壓制他，砸到他是個意外。然而，史崔克蘭過去沒有太多觸身球紀錄，這場比賽前156場出賽，也不過出現4次觸身球，這次第5次說不是故意，似乎很難讓人接受。
哈波則表示，當時他站上打擊區面對史崔克蘭，壓根沒想到之前的事，但挨砸當下，他感覺是蓄意的行為，「我不想在球場和人起衝突，那些衝突都已經是過去事，追究沒意義，他們那年還贏了世界大賽，我不認為他該在意首輪發生的事，應想著每晚回家都有冠軍戒指作陪。我不知道他為何這麼做，但一切就是發生了。」
國民主炮齊默曼(Ryan Zimmerman)也不滿的說，就算被打全壘打，也不該賞對方觸身球，「我也不會和K掉我2次的投手打架！」對這樣的結果，巨人總教練波奇(Bruce Bochy)認為兩人大打出手的行為，相當不妥，幸好在那樣的狀況，雙方都沒人受傷。
據大聯盟官方報導，兩人預計都得接受懲處，賽後他們平靜接受這一切。不過哈波說，雖然沒人想被懲處，「但有時就是得這麼做，你不能遲疑，當時能選擇上一壘或衝上前，而我選擇了後者。」另人在傷兵名單，卻跑出來制止史崔克蘭的潘斯(Hunter Pence)，也可能像之前效力馬林魚的陳偉殷一樣，領到罰單。
(中時電子報)
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