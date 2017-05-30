昔韓流天王家暴人財兩失 離婚內幕遭踢爆
韓星柳時元外型帥氣又出身名門，演出經典韓劇《美麗的日子》走紅，2010年和舞者老婆結婚，育有1女，未料不到2年婚姻破局，他因涉嫌家暴及非法跟監，兩人對簿公堂，最後他人財兩失，現綜藝節目《聽到傳聞》更驚爆，離婚內幕跟外遇有很大關係。
柳時元被前妻控告施暴、非法跟監，最後法院判他要支付3千萬韓元（約台幣80.8萬元）的精神賠償費，財產也必須分給前妻3億9千萬韓元（約台幣1千萬元），女兒監護權歸對方，他每月還要支付養育費。
有記者在《聽到傳聞》中爆料，柳時元前妻表示離婚原因是因為男方外遇，她透露在坐月子期間，柳時元就有其他女人，還把對方帶回家，他本人也承認外遇。不過當時離婚時，柳時元卻指控前妻經常衣著暴露外出，回來都會帶多張男人的名片，讓他自尊心受傷，現記者出面指柳時元外遇，讓網友相當震驚。
(中時電子報)
關鍵字：柳時元
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