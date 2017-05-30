陸資買房限一人一戶？網批賣台又資進根本垃圾黨

行政院最近核定《大陸地區人民在台灣地區取得設定或移轉不動產物權許可辦法》修正案，其中包括一人限購一戶將明確入法。(新華社)

根據今日《中國時報》報導，行政院最近核定《大陸地區人民在台灣地區取得設定或移轉不動產物權許可辦法》修正案，其中包括一人限購一戶將明確入法。對此，網友質疑台灣才2千萬人，全大陸13億人口，這腦袋到底裝甚麼？痛批「賣台又資進根本垃圾黨」，網友也憂心「中國政府用人頭把台灣房地產買下來，台灣直接成為中國土地」。

報導中提到，這次有四大修正重點，一、一人限買一戶明確入法，讓陸資買房有所遵循，以避免炒房。二、陸資買房應檢附文件規定更明確，方便在審查時辨認有無黨政軍人士。

三、針對大陸地區人士取得不動產若經法院拍賣，由台灣地區人民得標，大幅簡化程序，不需內政部逐案個案審查許可。四、事後控管機制明確化。例如目前取得不動產限制自住使用，倘若出租或作營業商店使用，將先撤銷廢止許可，令其一年內限期移轉，若不移轉將要求縣市政府逕為標售。

遭網友狂噓「護房價護成這樣」、「這次中資真的能買下台灣了」、「搭配8800億錢沾建設，跟本炒房套路」、「你能真的確定這些陸資，不是中國政府提供的資金嗎」、「習大大：原來統一這麼簡單~要買哪13億戶呢」、「一人一戶，那你知道對岸多少人嗎？隨便找個人頭來，就能炒了」、「馬的，自己人都沒房子住了，還搞分享喔」、「連自己台灣人都沒辦法做到1人1戶了，怎限制中國阿？」、「中國最可怕的就是人數啊」、「如果13億人 一人一戶 還不叫賣台，叫什麼？」、「資進黨真的是打算這四年狠撈一票」、「向這種賣台政策，開放敵國來買土地，還賣，真是有病的」、「把台灣買下來，準備統一」

(中時電子報)