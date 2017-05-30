端節雨中高市傳搶案 夜市攤販萬元營收全丟

今天端午節，高雄市三民區吉林路與十全路口今天凌晨發生搶案，歹徒穿深藍色、肩膀黃色的雨衣。（呂素麗翻攝）

今天端午節，高雄市三民區吉林路與十全路口今天凌晨發生搶案，歹徒搶完迴轉吉林路逃逸。（呂素麗翻攝）

今天是端午節，高雄市街頭不平靜發生搶案，在夜市賣可麗餅的陳姓婦人，凌晨1點20分收攤要回家時，行經三民區十全路與吉林路口等紅燈時，掛在前龍頭下方掛勾的皮包被1名穿雨衣的中年男子搶走，內有約1萬元現金及手機，她人車倒地，當場嚇得起身追匪，但搶匪仍騎機車逃逸，警方全力追緝中。

警方初步調閱路口監視器，發現歹徒騎1輛銀色重型機車，穿全身深藍色、肩膀黃色的雨衣，由於下雨，車牌模糊，研判歹徒應該早就尾隨陳女，直到被害人在吉林與十全路口等紅燈時再下手行搶。

警方指出，被害人陳姓婦人（53歲）在吉林夜市賣可麗餅，今天凌晨收攤，由吉林路南往北騎，準備回家，在吉林與十全路口等紅燈時，歹徒騎機車突然從旁行搶，再迴轉吉林路由北往南，左轉九如路逃逸。

陳女突如其來被搶，連人帶車摔倒，驚嚇當場尖叫，一度和搶匪發生拉扯，還爬起來追趕，但搶匪得手後飛車逃逸；路人原先以為是情侶吵架，直到被害婦人求救才趕緊協助報警。

陳女說，由於事情發生的太突然，她沒看清楚搶匪的容貌，看起來大約50歲的中年男人。

(中時)