樹林區重機直撞小客車 幸無大礙

今（30）日上午8時50分許，樹林區大安路往保安街方向，52歲簡姓男子駕駛自小客車與32歲男性騎士發生擦撞，汽車被撞凹一個大洞，雙方均送往亞東醫院救治後，幸無大礙。（吳堂靖翻攝）

今（30）日上午8時50分許，52歲簡姓男子駕駛自小客車沿樹林區大安路往保安街方向行駛，在備內街口左轉時，與對向騎乘重機的32歲朱姓男子發生擦撞，重機車頭幾乎全毀，零件四散，小客車門也被撞凹。朱男右手骨折、汽車吳姓乘客臉部挫傷，幸無大礙，均送往亞東醫院救治。雙方駕駛經酒精檢驗測試均無酒精反應，後續肇事責任尚待釐清。

(中時)