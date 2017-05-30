廣州迎無人駕駛 促廣佛同成一體化

廣州地鐵將迎首條無人駕駛線（不含APM線）——斜穿市中心的十二號線。該線將接入棠溪火車站，填補二沙島地鐵空白。七號線將建設二期，在一期終點大學城南站繼續往東北延伸，進入老黃埔區，北上開進科學城。

環評報告指出，七號線是廣州市軌道網中極為重要的線路，全線呈東北─西南向，構築番禺組團內的軌道交通走廊。

線路自大學城南站向北延伸，經深井、長洲、金洲路、豐樂路、科豐路、開達路、香雪三路，止於水西北站，線路主要經過番禺區、黃埔區。

七號線二期工程，大學城南至水西北段的建設，意味著線路總長將過50公里，西至順德北滘，東至廣州科學城。

其中環評報告也指出，二期將與首期工程共同解決東部片區南北走廊的交通需求，加強城市南部與東部組團之間的聯繫，對城市的「南拓」和「東進」戰略形成有效支援，促進廣佛同城一體化建設。

(旺報)