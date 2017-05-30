聲押!蔡正元：在台灣島 日本人的狗比較神聖

李承龍與遭砸毀的「石狛犬」。（圖／取自臉書）

涉斬首八田與一銅像的李承龍、邱晉芛，28晚涉毀損北投逸仙國小2尊「石狛犬」；士林地檢署訊問後，諭令新台幣5萬元交保，但兩人拒保，檢方改聲請羈押。國民黨政策會執行長蔡正元在臉書諷刺，破壞陽明山蔣介石銅像不會被追緝，也不會被聲押!在台灣島，日本人的狗果然比較神聖!

中華統一促進黨員、前台北市議員李承龍、女子邱晉芛繼破壞八田與一銅像後，28日晚又持鐵錘砸毀北市北投區逸仙國小校門口2隻有百年歷史的石狛犬雕像，隨即被據報趕來的警方逮捕。士林地檢署訊問後，諭令新台幣5萬元交保，但兩人拒保，檢方改聲請羈押。

國民黨政策會執行長蔡正元在臉書諷刺「聲押！破壞陽明山蔣介石銅像，不會被追緝，也不會被聲押!破壞日本神社的石狛犬會被逮捕，也會被聲押！在台灣島，日本人的狗，果然比較神聖!」

網友也留言「為何用針對性的將人收押不解，其罪難道比殺人販毒盗匪嚴重？」、「毀損罪需要聲押嗎?」、「司法歧視！」、「比較好奇動保團體怎沒發聲」、「明明是綠營一貫兩套標準 ！」、「垃圾法官~砍蔣介石銅像時怎麼沒跳出來說要羈押呢」、「人不如狗，狗政府。」

(中時電子報)