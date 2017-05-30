2017總統教育獎名單揭曉 中市4學生獲獎

台中特殊教育學校的王冠峻，雖受限肢體障礙但不氣餒，主動勤於學習打擊爵士鼓，傳遞正面能量給社會大眾。（陳世宗翻攝）

神圳國中的王柄鈞，因腦性麻痺，導致肢體重度障礙；手部小肌肉雖然無法自由運用，但課餘時間還學習游泳和騎馬，獲總統教育獎實至名歸。（陳世宗翻攝）

教育部揭曉2017總統教育獎得獎名單！台中市共4位學生獲獎，包括台中特殊教育學校王冠峻、台中市立神圳國中王柄鈞、北屯區北屯國小林易及台中市立啟明學校國小部的呂岳駿；中央預計於7月7日舉行頒獎典禮，將由蔡英文總統接見並頒獎，肯定他們在各個領域中，發揮學習熱情，也鼓勵其他學生能見賢思齊，激發向上學習的動力。

全國各縣市共有160位學子參加總統教育獎複審，最終決選全省共有56名學生獲得殊榮，其中包含國小組18名、國中組18名、高中職組12名及大專組8名！教育局長彭富源說，藉由獲獎學生的典範故事，鼓勵更多年輕人努力向上，不要因環境惡劣或遭逢逆境，輕易放棄學習。

就讀於台中特殊教育學校的王冠峻，出生時被診斷出罕病-亞伯氏症候群，有聲障、肢障及其他多重障礙，雖然受限肢體障礙但不氣餒，仍主動勤於學習打擊爵士鼓，並到老人院、學校、機構等做公益表演，傳遞正面能量給社會大眾。

就讀神圳國中的王柄鈞，因腦性麻痺，導致肢體重度障礙，必須以輪椅代步，但仍積極參與班級活動、體育課與社團課程；他的手部小肌肉雖然無法自由運用，但課餘時間還學習游泳和騎馬，花了四年時間克服身體的限制，騎上馬背且控制自如，充分證明只要有恆心及勇氣，人都能克服困難，此次獲總統教育獎實至名歸。

就讀北屯國小5年級的林易，因早産腦部受創造成腦性麻痺、手腳不靈活，但生性樂觀的林易，喜歡與同學相處，9歲開始創作歌曲，並自製MV上傳到youtube，至今已創作約40首歌曲，去年以3首自創曲参加世大運主題曲徵選，雖最後落選，但受到世大運主辦單位特邀他以特别來賓參與台中複賽場獻唱，希望用他溫暖的音樂感染周遭的人。

就讀台中市立啟明學校國小部的呂岳駿，九個月大時因為腦瘤壓迫視神經造成雙眼失明，不過上學後一直保持全班第一名，國小二、三年級還參加全國低年級點字比賽，都獲得第一名的成績；他參加國泰金控幸福計畫廣告的甄選，從1000多位小學生的願望中雀屏中選他想當鼓手的願望，團隊也請專業鼓手教導，讓他可以站上大舞台。岳駿雖然眼盲卻為實現夢想而努力學習，不僅完成自己的夢想，也成為同儕間學習的楷模，因此獲得今年總統教育獎的殊榮。

(中時)