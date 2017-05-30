廣州高中搶優質生 老牌高中設特色班
今年是廣州市實施異地中考政策的第一年、指標到校政策的第二年，這兩類學生的志願填報成了家長諮詢的焦點。部份處於上升、且具深厚基礎的老牌高中紛紛開設特色課程、特色班，希望以此吸引更多的優質生源。
今年，全市報名參加統一升學的考生共93044人，較上年減少12123人，其中戶籍生63544人，同比減少8104人；借讀生29500人，同比減少4019人。
截至目前，透過隨遷子女資格審核的借讀生共12785人，較去年報考公辦普通高中的人數減少約59%。
人數減少除了受「四個三」條件限制之外，也和部分隨遷子女通過積分入戶，成為了戶籍生有關。
由於報名人數減少，今年普通高中的招生計畫有所減少，但減少的學位遠少於生源減少的比例，就整體觀察，今年的中考升學競爭程度會比往年低。
今年各示範性高中學校對優質生源的爭奪更加激烈，南武中學更是在招生手冊公布校長、副校長及招生辦公室主任的手機號碼，隨時接受家長們的諮詢。
除了獨立批的特色課程之外，許多學校還面向提前批的考生設立特色班，希望能夠吸引更多高分考生。
(旺報)
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