受困花蓮民眾看過來 警察教你如何海陸返家
蘇花公路中斷，今天又是端午節連續假期最後一天，許多人急著返家回到工作崗位，宜蘭縣警局蘇澳分局特別就蘇花公路中斷之疏運應變方案，希望民眾都能順利返家。
一、海運疏運機制：
於本(30)日透過麗娜輪及合富快輪協助疏運，麗娜郵輪預計12時由花蓮港出發並於13時行駛至蘇澳港、合富快輪預計於16時由花蓮港出發並於19時行駛至蘇澳港。麗娜輪可載運乘客774人、小汽車355輛（或198輛小汽車加上33輛卡車）。合富快輪可載運乘客442人、大遊覽車10輛（或小客車24輛）。
二、陸運輸運機制：
台鐵本(30)日加開花蓮=宜蘭間區間快車4列次接駁，停靠花蓮、新城、蘇澳新站、羅東、宜蘭等站：
(一)、花蓮--宜蘭：
1.5961次花蓮08:45開，10:10到宜蘭。
2.5963次花蓮10:33開，12:05到宜蘭。
(二)、宜蘭--花蓮：
1.5960次宜蘭08:00開，09:50到花蓮。
2.5962次宜蘭10:42開，12:35到花蓮。
(三)、花蓮=樹林5259、5260次普悠瑪自強號增停蘇澳新站並開放自由座。
至於蘇澳分局疏導作為，警方表示，第四區養護工程處南澳工務段預計於下午17時發布蘇花公路落石坍方搶修及通車期程。該分局將派員加強蘇澳港及蘇澳新站週邊交通疏導，以因應本(30)日海運及陸運疏運機制，並適時掌控現有警力，即時回報現場交通狀況。
(中時)
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