下周將滿70歲 人權鬥士陳芳明嘆：所有願望都已幻滅

致力人權運動超過40年的政大台文所教授陳芳明，因力挺婚姻平權、原住民族轉型正義等議題，被譽為人權鬥士。但下周即將過70歲生日的他，感嘆以為民進黨執政後，公平、正義真正實現，但「所有願望都已幻滅」。

陳芳明日前批評，政府權力與人民權利間距離太遙遠，「最會溝通的政府」卻失去溝通的能力；針對同婚釋憲後續，他也批評民進黨內專法派是「為德不卒」。他今天聲援凱道上的原住民時，重申民進黨讓他「非常後悔」。

陳芳明說，台灣既然追求民主，所有人都是命運共同體，公平、正義應落實在每個族群、性別、階級上，轉型正義不是那麼快，但目標不能偏離，蔡英文總統口說轉型正義，卻開始行不正義之事，未來恐「再一次轉型正義」。

他表示，命運共同體為「等高同寬」，權利、價值均相同，總統府與凱道距離如隔2萬8000里，最會溝通的政府卻創造最困難溝通方式，民主變質。蔡英文曾說對政策不滿可以拍桌，但原住民「拍桌」97天，卻毫無回應。

陳芳明27歲起便投身人權運動，在美國參加國際特赦組織，人權成為他終生信仰，但他說，公平、正義不會從天上掉下來，台灣從戒嚴時期至今，點滴努力追求，以為就快要在這塊土地上實現，如今目標卻又偏離且遙遠。

「希望老天爺讓我活久一點。」陳芳明感嘆，下周就要過70歲生日，但已沒有生日願望，「所有願望都幻滅了，還敢許願嗎？」非常挫折。他希望努力活久一點，有生之年可以看見公平、正義真正實現，現在卻越來越遙遠。

陳芳明說，常告訴自己不要做後悔的事，但當初參加民進黨因其代表台灣公平、正義政黨，現在卻已偏離，「我覺得好後悔」，民進黨執政後已違背公平、正義。台灣長期追求的公平與正義不是口號，而應在日常生活中實踐。

(中時)