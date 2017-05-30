原民凱道抗爭將滿100天 政府代表將首度到場對話

「傳統領域就是要完整，很難嗎？」原住民不滿現行傳統領域畫設辦法，露宿凱道抗爭即將滿100天，醞釀發起進一步行動表達訴求，呼籲立法院朝野協商時，應尊重蔡英文總統主張，尊重法制與原住民族傳統領域歷史事實。

原民會副主委伊萬‧納威預計今天下午2時許，將前往凱道與原住民對話，將成為原住民露宿凱道抗爭97天以來，首度由政府代表到場。

原民族人認為現行畫設辦法排除私有地，導致喪失百萬公頃傳統領域，財團開發更無法可擋，露宿凱道超過3個月，本周五即將滿100天，今再度出面痛批主管機關原民會面對各界批評，仍不願承認錯誤，堅持排除私有地。

原民團體表示，今年3月20日蔡英文總統在「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」中，已具體表示「從歷史正義的角度來說，傳統領域是先存在的事實，國家法律上公有、私有土地的區分，則是後面才發生的事。」

原民歌手巴奈說，97天住在凱道非常辛苦，但追求原住民在這塊土地上可以當「真正的人」，與文化緊密連結，並與不同族群的人共同生活在台灣島上。原住民不會放棄，持續以溫柔而優雅姿態抗爭，等待正義實現的那天。

「總統府那麼近，卻沒有人來和我們說話。」前原民台長馬耀˙比吼表示，不能接受畫設辦法區分公、私有地，畫設辦法仍躺在立法院尚待協商，8名原住民立委中有6人反對，希望更多立委表態支持，歷史不可切割、犯錯。

原民歌手那布則說，蔡英文去年向原住民道歉後，族人以為轉型正義就要到來成為救贖，畫設辦法卻等同「斷頭」，期待換來失望。原住民會繼續監督、鞭策蔡英文與民進黨政府，轉型正義沒那麼快，仍希望從錯誤中站起來。

他也呼籲，傳統領域並非畫給原住民自治，而是同為台灣人生活空間，如果原住民無法繼續行使諮商同意權，形同保護少了一道柵欄，財團圈地開發便能為所欲為，廣達4分之1國土面積喪失正義，所有人都應該正視、關心。

「傳統領域不打折，不分公有、私有，就是要完整！」包括政大台文所教授陳芳明、東華哲學系教授陳瑤華、陽明公衛系教授黃嵩立、東華民族事務與發展學系教授施正鋒、作家朱天衣等多名學者，今天均到場聲援原住民。

陳瑤華表示，現行畫設辦法出賣文化、土地完整性，原住民恐將很快就要解體、滅絕，民進黨過去常說「台灣土地是母親」，如今卻讓人在土地上為所欲為，令人不齒。不平等的人正需要更多保障並貫徹政策，方能實現公平。

(中時)