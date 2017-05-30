念兒子不工作 老父雙刀劃傷兒
桃園市八德區68歲吳姓老翁，昨天深夜11點多，酗酒過後看見家中29歲的小兒子，想起他長期沒工作，念了小兒子幾句後2人發生口角，吳翁走進廚房拿出2把菜刀對著小兒子揮舞，小兒子則拿電風扇閃躲，大兒子見狀報警處理，吳翁與兒子打鬥間摔傷，僅手腕擦傷，小兒子則是右手臂和胸部被菜刀劃傷，送至聖保祿醫院後皆無大礙，警方表示，由於小兒子堅持不提告，父親也還沒酒醒，目前僅通報家暴中心協助後續。
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(中時)
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