強尼戴普女18歲 轉大人大露美乳

強尼戴普女兒莉莉蘿絲日前過18歲。（圖／取自IG）

好萊塢男星強尼戴普近來新片《神鬼奇航：死無對證》在全上映後反應熱烈，不過他和前女友Vanessa Paradis所生的女兒莉莉蘿絲堪稱是承父業也進軍演藝圈，日前她歡慶自己18歲生日，曬出一張禮服美照時大曬傲人上圍！

莉莉蘿絲近年來踏入演藝圈，除了當模特兒外，她也開始拍戲，名氣不輸老爸強尼戴普，日前她歡度18歲生日，除了和一票好友開趴外，她更在網上曬出穿著低胸禮服的美照，讓粉絲驚豔她豐滿上圍，直呼莉莉「轉大人！」而儘管強尼戴普與Vanessa Paradis分手多時，但他和莉莉蘿絲感情相當不錯，是演藝圈令人稱羨的父女檔。

(中時電子報)