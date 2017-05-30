醋男砍死小王 前妻重傷搶救無效死亡
高雄市三民區昨天發生醋男揮刀殺情敵與前妻，導致一死一命危慘劇！重傷的越南籍裴氏后，送高醫搶救，今天中午12點因血壓下降急救無效，宣告不治，此命案導致兩人死亡，兇嫌則收押。
擔任資源回收車司機的龍震鴻（46歲）5年前與越籍嫂嫂的妹妹裴氏后（26歲）結婚，婚後感情不睦，兩人於去年5月離婚；裴女隨後與離婚的某科技大學助理教授楊秉蒼（46歲）同居，並在楊名下、位於三民區的1棟透天厝經營美甲店。
龍男不滿前妻移情別戀又向他借錢未還，昨天清晨到裴女的美甲店找她討借款，發現她與楊男在1樓聊天，與楊男發生口角，一時醋勁大發，持刀猛刺楊男及裴氏，造成楊男當場身亡，裴氏傷重送醫，但今天中午仍因傷重不治，龍嫌則在昨天遭收押。
(中時)
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