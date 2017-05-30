馬祖除了藍眼淚 馬祖奈良正夯

馬祖因藍眼淚爆紅，近來湧入大量「追淚」遊客。（馬瑞君攝）

大坵島的多數居民梅花鹿，對於人類感到好奇。（馬瑞君攝）

大坵島的梅花鹿，會突然衝下山坡接近遊客。（馬瑞君攝）

到大坵環島，隨處可見鹿群。（馬瑞君攝）

馬祖因藍眼淚一夕爆紅，近來又因大陸垃圾飄到馬祖，讓藍眼淚「哭了」受矚目，但到馬祖旅遊除了追淚外，號稱是「馬祖版奈良」的大坵島，現在也是正夯景點，野放的梅花鹿與遊客十分親近，遊客環島一圈約1個多小時，能尋幽觀景，還能欣賞到鹿群在海岸稜線漫步的景象。

觀光局馬祖風景管理處長廖源隆表示，大坵距離與北竿島一海之隔、約200公尺，遊客從北竿橋仔搭觀光漁船，航程只需5分鐘，可先遊大坵，下午再折返回北竿芹壁村喝下午茶，漫遊一整天。

有趣的是，大坵是全馬祖列島曾經有人居住的島嶼中，唯一沒有馬路與車子的小島。昔日鼎盛時期，島上居民多達40餘戶、300餘人，駐軍曾經高達400多人，島上還設有一所國小分校，之後，國小裁撤成養雞場，軍民也都全撤成無人島，數年前島上出現唯一一名新居民，成立島上唯一餐廳。

過去，大坵是釣友的磯釣聖地，近來卻因「馬祖版奈良」稱號受到矚目，原來20多年前

馬祖農業改良場將飼養的數十頭梅花鹿野放到無人的大坵島，如今已經繁衍至150多隻，成為島上「主要居民」。

廖源隆說，只要漁船接近大坵，就能看到鹿群們在碼頭迎接遊客；由於大坵島上豐富的生態與景觀資源，馬祖風管處已在島上興建環島步道和木棧平台，方便遊客散步、慢遊。

有別於日本奈良的鹿群，已經習慣被遊客餵食，大坵的鹿群對於遊客雖然親近，還是抱持著好奇、又怕被傷害的態度，有時會突然靠近想吃葉子，一下子又突然跑掉，多數時牠們會群聚在海岸稜線上的山坡吃草，構成大坵的特殊景致。

由於今年受到追淚熱潮影響，5、6月期間無論是北、中、南前往馬祖航班，出現班班爆滿情形，立榮航空建議遊客想前往馬祖旅遊，可規劃8、9月親子遊，或利用旅行社業者的包機套裝或機加酒行程，能發現不一樣的馬祖之美

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(中時)