韓國總統文在寅提名4部長

南韓總統府青瓦台發言人朴洙賢30日在記者會上表示，總統文在寅當天提名行政自治部、文化體育觀光部、國土交通部、海洋水產部等4位部長人選。

韓聯社報導，4名被提名人均為執政的共同民主黨籍議員，其中行政自治部長被提名人為金富謙、文化體育觀光部長被提名人為都鐘煥、國土交通部長被提名人為金賢美（女）、海洋水產部長被提名人為金榮春。

這是首任總理人選李洛淵等被曝虛報戶籍，違背文在寅制定的用人原則後，文在寅首次提名其他高級官員。前一天，文在寅重申將遵守「五大用人原則」，就此前被提名人出現「不達標」問題請求國民和在野黨諒解，預計文在寅政府的組閣工作會提速。

(旺報)