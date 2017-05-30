對美喊話 蔡總統：對台軍售有助兩岸和平

總統蔡英文（前中）30日接見「美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納訪問團」，希望美對台軍售能更一步討論，也盼美方信守台灣關係法的安全承諾，並昇華台美夥伴合作關係。(中央社)

美媒日前報導，由於美國需要中國在北韓問題的協助，因此延宕對台軍售。總統蔡英文上午表示，台灣期盼能與美方進行更密集的協商和討論。過去美國持續出售台灣防禦性武器，有助於維持兩岸的和平及穩定，不僅對台灣有益，更嘉惠美國和其他理念相近的國家。

蔡總統今上午接見「美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）訪問團」。

總統致詞時表示，我國希望跟美國政府展開洽簽公平雙邊貿易協定的討論。她有信心，只要透過合作，可以共同推動台美兩國的產業發展。

總統說，同時，她也期盼美國政府持續信守依據《台灣關係法》及「六項保證」的對台安全承諾，這些安全承諾也在去年共和黨全國黨代表大會上獲得確認並納入黨綱。

總統認為，台美夥伴關係充滿許多的合作機會，希望賈德納主席能持續支持台灣，並代她向川普總統及彭斯副總統致意。

賈德納則致詞中感謝蔡總統能在就職一周年的期間再度與他會面，台灣是美國相當重要的盟友，他非常期待臺美的夥伴關係能夠持續穩定成長。

賈德納也提到，他將於「亞洲再保證倡議法案」中重申《台灣關係法》，並強調台美高層互訪的重要性，也期盼軍售議題成為常態，以深化台美兩國的合作關係。

(旺報)