MLB》一撲釀韌帶撕裂 天使神鱒傷兵名單初體驗
天使「神鱒」卓奧特(Mike Trout)生涯前7個球季，從沒進過傷兵名單，昨他出戰馬林魚滑壘弄傷左手大拇指後，經過X光檢查沒檢查出有損傷，總教練索西亞(Mike Scioscia)一度認為只是扭傷，但今天照核磁共振，卻發現拇指尺側副韌帶有撕裂傷，讓他被迫首度進傷兵名單，還可能得挨刀治傷，天使輸球還賠上卓奧特，真的虧很大！
卓奧特昨役5下保送上壘後，接著發動盜壘時撲上二壘，但一個不小心左手頂到壘包，起身後不斷甩著左手，面露痛苦神情，雖沒有直接退場，但手部疼痛仍讓天使在下個半局換掉他下場。在他缺陣後，氣勢瞬間倒向馬林魚，天使投手群未能止住失分，最後2比9輸掉比賽，但卓奧特可能長時間缺陣，更是不好的消息。
據《ESPN》報導，卓奧特可能於美國時間31日接受手術，照去年游擊手西蒙斯(Andrelton Simmons)受類似的傷，得休息超過5周來看，預計卓奧特這一撲付出的代價，是得休息至少6周左右。卓奧特傷前以打擊率3成37暫居美聯打擊王，16轟則落後賈吉(Aaron Judge)1支，36分打點則居美聯第4，天使少了他，無疑是重大打擊。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。