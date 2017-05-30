MLB》一撲釀韌帶撕裂 天使神鱒傷兵名單初體驗

卓奧特昨役這一撲，讓他生涯首度進傷兵名單。(美聯社資料照)

天使「神鱒」卓奧特(Mike Trout)生涯前7個球季，從沒進過傷兵名單，昨他出戰馬林魚滑壘弄傷左手大拇指後，經過X光檢查沒檢查出有損傷，總教練索西亞(Mike Scioscia)一度認為只是扭傷，但今天照核磁共振，卻發現拇指尺側副韌帶有撕裂傷，讓他被迫首度進傷兵名單，還可能得挨刀治傷，天使輸球還賠上卓奧特，真的虧很大！

卓奧特昨役5下保送上壘後，接著發動盜壘時撲上二壘，但一個不小心左手頂到壘包，起身後不斷甩著左手，面露痛苦神情，雖沒有直接退場，但手部疼痛仍讓天使在下個半局換掉他下場。在他缺陣後，氣勢瞬間倒向馬林魚，天使投手群未能止住失分，最後2比9輸掉比賽，但卓奧特可能長時間缺陣，更是不好的消息。

據《ESPN》報導，卓奧特可能於美國時間31日接受手術，照去年游擊手西蒙斯(Andrelton Simmons)受類似的傷，得休息超過5周來看，預計卓奧特這一撲付出的代價，是得休息至少6周左右。卓奧特傷前以打擊率3成37暫居美聯打擊王，16轟則落後賈吉(Aaron Judge)1支，36分打點則居美聯第4，天使少了他，無疑是重大打擊。

(中時電子報)