王祖賢曬美照 送端午福利！
「小倩」王祖賢自息影後就移居加拿大多年，除了去年底為了送父親最後一程而返台，其他時間幾乎都在加拿大修習佛法。今（30日）是一年一度端午節，她難得曬美照送福利，引來粉絲直呼想念女神。
王祖賢今在微博發文祝大家端午節快樂，還不忘俏皮提醒要吃粽子，並附上美照一解粉絲相思之苦，只見她戴著墨鏡、棒球帽，手中還抱著愛狗，依舊散發滿滿的少女氣質，完全看不出已經50歲的年紀。粉絲見狀也跟著回祝節日快樂，大讚女神果然凍齡，期待日後還能常看到她更新近況。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。