王祖賢曬美照 送端午福利！

王祖賢今發文祝粉絲端午節快樂。（圖／取自王祖賢微博）

「小倩」王祖賢自息影後就移居加拿大多年，除了去年底為了送父親最後一程而返台，其他時間幾乎都在加拿大修習佛法。今（30日）是一年一度端午節，她難得曬美照送福利，引來粉絲直呼想念女神。

王祖賢今在微博發文祝大家端午節快樂，還不忘俏皮提醒要吃粽子，並附上美照一解粉絲相思之苦，只見她戴著墨鏡、棒球帽，手中還抱著愛狗，依舊散發滿滿的少女氣質，完全看不出已經50歲的年紀。粉絲見狀也跟著回祝節日快樂，大讚女神果然凍齡，期待日後還能常看到她更新近況。

(中時電子報)