民宅施工女兒牆倒塌 施工工人受困

民宅女兒牆倒塌，正在施工工人雙腿被重壓骨折。(林和生翻攝)

警消將受傷工人送醫，意識仍清楚。(林和生翻攝)

今日上午11時18分，高樹鄉光復路一處民宅傳出2樓女兒牆倒塌，一名正在施工的40歲賴姓工人雙腳遭倒塌矮牆，頓時動彈不得，屋主趕緊通報消防隊，消防隊員立即出動電動電鑽及破獲器材，第一時間將人送出，傷者意識清楚，但雙大腿已明顯骨折，隨即送往義大醫院治療。

屋主向消防人員表示，去年颱風造成2樓女兒牆部分倒塌，近日擔心已經損害的結構危險，因此請來工人拆除，工程進行時，突然矮牆瞬間倒塌，正好往施工者方向重壓，讓傷者痛得大喊，畫面真的很嚇人。

(中時)