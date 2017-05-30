廁所不達標 大陸10個4A景區被摘牌

大陸國家旅遊局近日發布的《廁所革命推進報告》，指從前年初至今年4月底，全國共完成超過5萬座廁所改建，但同時決定向2個5A（大陸最高級別）旅遊景區發出嚴重警告，並對10個4A級景區除牌處理。

報告指出，從2015年初到2017年4月底，共完成52485座廁所改建，佔廁所革命3年計畫共5.7萬座約93%。

不過，按照檢查結果，對河南省南陽市西峽伏牛山老界嶺「恐龍遺址園旅遊區」及青海省青海湖景區等兩間5A級景區，給予嚴重警告處理，限期6個月改善。其中，恐龍遺址園旅遊區廁所革命滯後，存在髒亂情況，景區管理人員服務意識不強，景區內交通接駁、遊客服務中心、標誌牌等達不到標準要求。青海湖景區則廁所數量不足，分布不合理，交通接駁不便等。

10個被除牌處理的4A級景區則包括天津市七里海濕地旅遊區、河北省石家莊市聯邦‧空中花園景區、甘肅省蘭州市五泉山公園景區、福建省南平市邵武瀑布林生態旅遊景區、福建省廈門市翠豐溫泉旅遊區、江西省景德鎮市得雨生態園、山東省費縣中華奇石城景區、廣東省佛山市三水溫泉景區、四川省成都市海寧城商貿旅遊區、貴州省貴陽市紅楓湖旅遊景區。

(旺報)