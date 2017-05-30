端午假期嗨過頭 通緝犯酒駕翻車被逮

詹男酒駕撞安全島翻車，第4次酒駕被逮。（馬瑞君翻攝）

38歲詹姓男子接連酒駕遭通緝，今天(30日)凌晨又趁端午連假與友人去飲酒歡唱，酒後返家時因路況不熟，在台中五權南路撞上安全島、整部車翻覆，樂極生悲，第4次因酒駕被移送。

台中市警三分局健康派出所今天凌晨接獲報案，在南區五權南路與高工路口有車輛翻車。警方到達現場只見1部自小客車車輛翻覆未發現駕駛人，正當警方在附近尋找駕駛人時，突然在車前30公尺處，見到1名男子坐在路旁神情呆滯身上帶有濃濃的酒味。

警方上前盤查，詹男向警方坦承為其所駕駛，當場實施酒測，酒測值高達0.85mg/l，明顯涉及公共危險，並進一步查證身分發現他是公共危險通緝犯，此次是第4次酒駕被查獲。

詹男表示，昨晚因端午連假跟友人到大里區一處KTV唱歌喝酒，結束後準備返家，因路況不熟加上酒後駕車反應能力差，轉彎時一時閃神才撞上安全島造成車輛翻車，幸好只有擦傷無大礙。

(中時)