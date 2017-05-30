別再等了!蘇花公路明天才通

台9線112.6公里處，28日下午因發生落石中斷，至今無法搶通，公路總局宣布，預計31日下午4時至6時，可暫時先行開放單線雙向戒護通行，並於6月1日起開放3個時段單線雙向通行，分別為早上6時至8時、中午12時至下午1時、下午4時至6時。

公路總局表示，除公布3條替代路線供北返民眾選擇外，另有台鐵增開班次疏運，航港局今日也啟動海運協助，公路總局在花蓮車站、蘇澳港則備有公路客運接駁。

公路總局指出，有關搶通策略部分，經以無人機探查後，訂出短、中長期搶修復建策略，短期先於落石頻繁區段，以貨櫃工法緊急處理；中長期將研擬以型框植生工法辦理復建，如天候許可，工期約需5個月。

(中時)