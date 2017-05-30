別再等了!蘇花公路明天才通
台9線112.6公里處，28日下午因發生落石中斷，至今無法搶通，公路總局宣布，預計31日下午4時至6時，可暫時先行開放單線雙向戒護通行，並於6月1日起開放3個時段單線雙向通行，分別為早上6時至8時、中午12時至下午1時、下午4時至6時。
公路總局表示，除公布3條替代路線供北返民眾選擇外，另有台鐵增開班次疏運，航港局今日也啟動海運協助，公路總局在花蓮車站、蘇澳港則備有公路客運接駁。
公路總局指出，有關搶通策略部分，經以無人機探查後，訂出短、中長期搶修復建策略，短期先於落石頻繁區段，以貨櫃工法緊急處理；中長期將研擬以型框植生工法辦理復建，如天候許可，工期約需5個月。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。