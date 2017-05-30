燒金紙點火意外引發氣爆 竹縣老翁臉胸手灼傷
新竹縣新豐鄉72歲江姓老翁30日上午8點許，在建興路2段自家門口點火燒金紙時，意外引發氣爆，前後 50公尺排水溝同時起火，新竹縣消防局、新竹瓦斯公司立即趕到現場，由瓦斯公司切斷供氣閥，消防員滅火，江姓老翁則由家屬送醫，頭、胸、手部各有灼傷，幸無大礙。
新竹瓦斯公司立即請外包商挖開管線查看，是否外洩，做安全性確認，若有問題，將更新管線，確保住家安全，由於切斷供氣閥，估計鄰近300至500戶用戶受影響，新竹瓦斯公司預估30日晚間將陸續恢復供應。瓦斯公司人員也指，若起火可確定為甲烷類氣體，不過地下管線多，仍須進一步釐清。
這起意外發生在30日上午8點許，72歲的江姓老翁在自家屋外排水溝上，點火準備燒金紙，排水溝卻突然竄出火苗，老翁閃避不及，臉部、手部、胸部都受到灼傷，由家屬自行送醫，幸無大礙。
現場人員指出，消防員到場時，江家屋外前後約50公尺排水溝同時竄出火苗，馬路隱隱震動，消防員立即以水柱防護，直到新竹瓦斯公司切斷供氣閥，才完全滅火。
新竹縣長邱鏡淳、新豐鄉長徐茂淦、鄉民代表上午皆前往事發地點探視，邱鏡淳並慰問江姓老翁及家屬，徐茂淦也指，端午節期間祭祖，民眾燒金紙需格外小心、注意。
(中時)
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