燒金紙點火意外引發氣爆 竹縣老翁臉胸手灼傷

新豐鄉建興路2段30日上午8點多驚傳瓦斯氣爆，封鎖現場道路，由新竹瓦斯公司挖開管線，確認起火原因。（莊旻靜攝）

江姓老翁在自家門口燒金紙時，意外起火，江翁臉、手、胸受到灼傷，而該排水孔至中午12點許仍散發熱氣，內部部分管線遭燒斷。（莊旻靜攝）

新豐鄉建興路2段30日上午8點多驚傳瓦斯氣爆，封鎖現場道路，由新竹瓦斯公司挖開管線，確認起火原因。（莊旻靜攝）

新竹縣消防局新豐分隊上午8點許到場滅火，並持續警戒。（莊旻靜攝）

現場人員指出，8點許起火時，排水溝前後50公尺的排水孔同時冒出火花。（莊旻靜攝）

新竹縣新豐鄉72歲江姓老翁30日上午8點許，在建興路2段自家門口點火燒金紙時，意外引發氣爆，前後 50公尺排水溝同時起火，新竹縣消防局、新竹瓦斯公司立即趕到現場，由瓦斯公司切斷供氣閥，消防員滅火，江姓老翁則由家屬送醫，頭、胸、手部各有灼傷，幸無大礙。

新竹瓦斯公司立即請外包商挖開管線查看，是否外洩，做安全性確認，若有問題，將更新管線，確保住家安全，由於切斷供氣閥，估計鄰近300至500戶用戶受影響，新竹瓦斯公司預估30日晚間將陸續恢復供應。瓦斯公司人員也指，若起火可確定為甲烷類氣體，不過地下管線多，仍須進一步釐清。

這起意外發生在30日上午8點許，72歲的江姓老翁在自家屋外排水溝上，點火準備燒金紙，排水溝卻突然竄出火苗，老翁閃避不及，臉部、手部、胸部都受到灼傷，由家屬自行送醫，幸無大礙。

現場人員指出，消防員到場時，江家屋外前後約50公尺排水溝同時竄出火苗，馬路隱隱震動，消防員立即以水柱防護，直到新竹瓦斯公司切斷供氣閥，才完全滅火。

新竹縣長邱鏡淳、新豐鄉長徐茂淦、鄉民代表上午皆前往事發地點探視，邱鏡淳並慰問江姓老翁及家屬，徐茂淦也指，端午節期間祭祖，民眾燒金紙需格外小心、注意。

(中時)