端午連假結束　國道5號將出現北返車潮

今天是端午連假最後一天，國道5號北上車流開始增加，中午時車行尚稱順暢。（孟祥傑翻攝）

今天（30日）是端午連假最後一天，國道5號上午9時許出現第一波北上車潮，但並未造成壅塞，平均行車時速仍約有70公里，高速公路局坪林行控中心主任林錦堂表示，由於蘇花公路坍方，不少民眾改往南向走南迴公路繞經西半部北上，使國道5號車流稍微紓解，但因今天是收假日，加上交通部調度遊輪分2批由花蓮港接駁人車至蘇澳港，預料下午1時許及5時許，國道5號仍會出現明顯車潮。

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