蘇花中斷 傅崐萁痛批：漠視花蓮人權益

傅崐萁痛批中央漠視花東人民權益。(楊漢聲攝)

交通部啟動船隻接駁。(楊漢聲攝)

蘇花坍方中斷，造成大批遊客受困花蓮，只能改以鐵路或取道中橫、南迴公路返鄉，交通部今啟動備援船海運接駁，花蓮港湧入400多輛大小車輛，準備透過麗娜輪接駁到蘇澳港，花蓮縣長傅崐萁及立委徐榛蔚到場關心，當面痛批：中央漠視花蓮人，僅僅只是下個小雨，蘇花就中斷！

交通部啟動海運接駁，交通部次長祈文中、范植谷、立委蕭美琴昨日一大早到花蓮港關心疏運狀況，花蓮縣長傅崐萁及立委徐榛蔚到場當面痛批中央漠視花蓮人，並質問蘇花改二期何時進行。

傅崐萁表示，沒有任何的颱風，只是輕輕的下點兩天的雨，蘇花公路就再次中斷，上次清明節連續假期，從花蓮到台北要開十個小時的車，這次卻是一點小雨就造成山崩蘇花中斷，花蓮形成孤島，

傅崐萁強調，蔡英文總統不斷表達，用鐵路來替代公路，台灣就是要靠輕軌、就是要靠捷運、就是要靠鐵道運輸，鐵道能解決運輸問題？這次的小雨造成坍方再次讓花東地區成為孤島，花蓮人返鄉過端午假期，卻要開十多個小時的車，甚至要堵在中橫，只為了返家一趟是如此遙遠，所謂的鐵路取代公路，證明了只是一個虛幻的假象。

他表示，蔡總統在選舉時，不斷表達對花東民眾的歉意，希望當選後能夠好好建設花東地區，照次一個小雨一個坍方就造成蘇花中斷，所有這麼多來自全國返鄉的遊子及遊客無反返家，甚至開車進入花蓮的人，只能透過麗娜輪接駁。

他在此向蔡英文總統及賀陳旦部長疾呼，這次你們兩位都沒到花蓮，交通部人員到場也沒有通知花蓮縣政府，今天政府跟百姓不是貓抓老鼠，蘇花中斷總統及交通部長也默不吭聲，花東民眾受到這種待遇是理所當然？是家常便飯？蘇花改二期究竟要不要做？政府花八千九百億要進行前瞻計畫，花東連基礎交通建設都沒有，還何談前瞻！

傅崐萁再次嚴正聲明，總統蔡英文您選舉前在花蓮所講的每一句話，請一一兌現，蘇花改二期究竟何時進行，請跟花東人民說清楚，否則以後別再到花蓮騙票，究竟蘇花改二期何時進行及花東人民一票難求的問題，何時能夠解決？請蔡英文總統說清楚講明白？

(中時)