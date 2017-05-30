網友怨「不過就落石而已也不清一清」 蘇花小編爆氣回應
蘇花公路112.5K蘇澳至東澳段邊坡前天因雨造成落石坍方，公路中斷無法通行，公路總局搶修人員盡力搶修當中，不過卻有網友因搶通時間不斷延後而嗆說「害我還要多等兩天，根本擾民！」，這讓「蘇花公路即時路況」臉書粉絲團的小編不禁爆氣PO文回應。
小編在粉絲團上PO出網友的驚世發問，該網友表示:「不過就是落石而已，何時才會通?也不清一清，害我還要多等兩天，根本擾民！」如此的言論讓小編爆氣回應，要該網友有本事就飛過去，不然就是走黑潮，因為黑潮不用等也不塞車，最後回嗆該網友有本事就自己去清，別在這裡嘴砲。
網友也紛紛在PO文下留言回應，直批該網友「實在太沒同理心，有多少工作人員是冒著生命危險在清落石」、「一點都不知道工程人員的辛勞⋯⋯人家在外待命風吹日曬雨淋...你在另一頭爽爽等.」、「這種人跟落石一樣清不完」。
根據公路總局發布的最新搶修進度，預計明(31)日1600~1800可暫時先行開放單線雙向戒護通行，並於6月1日起因施工所需每日開放三個時段單線雙向通行(早上時段0600~0800，中午時段1200~1300，下午時段1600~1800)，6/2~3號全時段視現場狀況放行。
(中時電子報)
文章來源：蘇花公路即時路況臉書粉絲團
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