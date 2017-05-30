蘇花公路災害路段 31日下午四點開放單線雙向通車

最快明日開放單線雙向通行。(楊漢聲翻攝)

蘇花公路因雨造成落石坍方，交通阻斷，又適逢端午連假疏運期間，造成許多民眾苦不堪言，公路總局除全力搶修，並已公布三條替代路線供北返民眾選擇，至於蘇花搶通部分，最快預計31日下午四點至六點可暫時先行開放單線雙向戒護通行。

蘇花中斷，公路局除公布三條替代路線供北返民眾選擇外，除此也進行橫向聯繫，請求台鐵增開班次疏運，航港局也於30日啟動海運協助疏運，盼望紓解大量北上車潮。

有關蘇花搶通部分，公路局表示，經以UAV(無人機)探查與研析結果，公路總局決議短、中長期搶修復建策略，短期搶通，將於落石頻繁區段，以貨櫃工法緊急處理，預計明31日下午四至六點可暫時先行開放單線雙向戒護通行，並於6月1日起因施工所需每日開放三個時段單線雙向通行(早上時段0600~0800，中午時段1200~1300，下午時段1600~1800)。

中長期復建：工區因屬高聳邊坡，施工困難，將研擬以型框植生工法辦理復建。如天候許可，工期約需5個月，公路總局將於短期搶通後，隨即進入復建作業，施工期間仍需維持三個時段交通管制作業。

公路總局呼籲用路人，近日天氣極不穩定，請盡量避免進入山區公路，並請多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）並隨時注意收聽廣播訊息，造成您的不便，敬請見諒，公路總局祝您行車平安。

(中時)