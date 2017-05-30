曾來台唸政戰學校 巴拿馬前獨裁者諾瑞嘉逝世

曾來台就讀政戰學校、前巴拿馬獨裁者諾瑞嘉將軍病逝。（圖/美聯社）

據英國BBC新聞網報導，我國於拉丁美洲的盟邦之一、巴拿馬前獨裁者諾瑞嘉將軍（Manuel Noriega），於昨日因腦瘤病逝於巴拿馬市的聖湯馬仕醫院，享壽83歲。諾瑞嘉與中華民國關係密切，在政變奪權之前，曾在1960年代來到台灣，進入中華民國政工幹校（現政戰學院）「遠朋班」接受訓練，也因為這層關係，讓我國與巴拿馬的邦交當年一直很穩固。但晚景不保，遭美國派軍隊推翻、入獄數十年後，回到家鄉卻發現長了腫瘤，也讓這位人生大起大落的獨裁者，於昨日正式劃上句點。

出生於巴拿馬窮困工人家庭的諾瑞嘉，年輕時赴秘魯喬里奧斯軍事學院（Military School of Chorrillos）就讀、學成歸國後進入國家警衛隊，透過軍人的身份，曾獲派美國和台灣受訓，曾來台就讀政戰學校的「遠朋國建班」，一個專為亞非和拉美等地盟邦高層培訓反共與反滲透的專班。1968年支持摯友托里霍斯發動軍事政變奪權成功，出任國民警衛隊情報局長，並在托里霍斯墜機身亡後，奪得實權，自任軍事與國家領導人。但卻在1989年大選中，因不承認反對黨勝選，和美國進入戰爭狀態，遭到老布希（George H. W. Bush）總統以代號「正義之師作戰」（Operation Just Cause）的軍事行動推翻，並遣送至佛州逮捕入獄。

1990年遭到美軍逮捕的前巴拿馬獨裁者諾瑞嘉。（圖/美聯社）

諾瑞嘉之女桑德拉出席巴黎法院的聽證會。（圖/美聯社）

在諾瑞嘉執政期間受害的家屬，上街要求重判並還給他們一個公道。（圖/美聯社）

由美國緝毒局探員押送巴拿馬前獨裁者諾瑞嘉（圖中央）返美受審。（圖/美國空軍）

根據後來相關資料解密顯示，當年諾瑞嘉當政期間，透過台灣獲得不少監控、通訊和資金援助，民國75年（1986）前國防部長宋長志出使巴拿馬，被認為是借助其與諾瑞嘉的師生關係，有意強化台巴之間的邦交。甚至傳聞，在美國對巴拿馬執行經濟制裁期間，我方還多次提供金援，協助諾瑞嘉渡過難關，可見雙方的「交情」。諾瑞嘉也曾與流行文化連結，曾被電玩《決勝時刻：黑色行動II》（Call of Duty: Black Ops II）寫入劇本，成為遊戲中邪惡的獨裁者角色，諾瑞嘉對此設計非常不滿，曾透過律師向遊戲商提出告訴，成為娛樂版面的熱門話題。

(中時電子報)