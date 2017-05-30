端午逢大雨，五瘟宮信徒瘋立蛋、搶午時水

白龍庵安慶堂五瘟宮舉辦端午活動，包括立委葉宜津（右2綠背心者）、議員左起陳怡珍、莊玉珠、洪玉鳳都來嘗試立蛋。（程炳璋攝）

除了立蛋，民眾也在廟前搶號稱可趨吉避凶的午時水。（程炳璋攝）

看民眾立起一排雞蛋，立委葉宜津直呼好厲害。（程炳璋攝）

端午節中午要做什麼？當然要按習俗來立蛋，搶午時水，中西區的白龍庵安慶堂五瘟宮連續70年舉辦端午活動，30日中午剛好天降甘霖，信徒冒雨領取可趨吉避凶的午時水，多位民代聞風前來玩立蛋。

中國傳統習俗，相傳在端午節可將蛋立起，多數人取用午時水拿來泡茶、洗澡，象徵可趨吉避凶。

白龍庵安慶堂五瘟宮供奉五毒神，每年端午節中午在廟前舉辦立蛋、午時水活動超過半世紀，送香包超過25年，信徒這天習慣參拜五毒神，祈求身體健康、百毒不侵。

白龍庵安慶堂五瘟宮30日上午在廟前準備500個香包分送一空，午時一到，數百位信徒陸陸續續到廟前參與立蛋活動，大人、小孩都下場挑戰最快立蛋，不少人一出手就立蛋成功，過程還花不到一分鐘。也有人失手打破雞蛋。

台南市立委葉宜津、台南市議員洪玉鳳、蔡淑惠、陳怡珍、莊玉珠等人聞風而至，看大家玩的興起，全都下場參加立蛋，最後皆成功立起。

廟方發送午時水不到10分鐘被信徒搶光，正好天降甘霖，中午降下一場滂沱大雨成了天公贈送最好的午時水。

(中時)