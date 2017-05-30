來去監獄住一晚！日本奈良少年刑務所 將改建為飯店

奈良少年刑務所的外觀極具特色。（翻攝自「奈良少年刑務所を宝に思う会」臉書）

監獄是大部分人避之唯恐不及的地方，若還要住一晚，那更是想到就皮皮剉，但日本這個監獄可能會顛覆你的想像，因為它即將改建為飯店，這也會是該國首間「監獄飯店」。

建於1908年的奈良少年刑務所相當有特色，外觀以紅磚打造，收容樓內的看守所則呈放射狀延伸，它在2月份才被官方指定為國家重要文化財，但隨後因為過於老舊，於3月底關閉。

不過，日本法務省日前宣布，將把奈良少年刑務所委外改建為飯店，該承攬的集團打算在不傷害外觀的情形下，加強建築的耐震性；《朝日新聞》指出，這間飯店將有約150客房，計畫把原有的3間單人牢房合併為1間客房，預計於2020年4月至2021年3月間開幕。

(中時電子報)