長庚失智症日照中心長智園 半年招收率近5成
桃園長庚紀念醫院自2011年起籌備失智症日間照護中心「長智園」，去年底啟用後，至今招收9名長輩，離滿編僅差11人，中心主任徐文俊說，世界衛生組織（WHO）昨天通過失智症全球行動計畫，台灣今年也要制訂新版失智症政策綱領，未來將更進一步。
徐文俊表示，長庚醫院3年內失智症門診量月平均數，從1478件增加到2024件，而專為失智長者提供日間照護的「長智園」，不只是有醫療中心等級的托老所，還運用LED平板燈進行追日模式的日照療法，讓失智長輩在環境獲得治療，改善情緒躁動和作息問題。
台灣失智症協會理事長賴德仁表示，台灣在2013年完成失智症盛行率調查，65歲以上老人失智症盛行率約8％，推估2061年將突破85萬人，WHO昨天通過失智症全球行動計畫，呼籲各國政府積極提出具體國家失智症政策，希望衛福部在新版失智症政策綱領中，納入失智症全球行動計畫內容，並徵詢失智者及家屬意見，才能符合國際趨勢與台灣民眾的需求。
(中時)
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