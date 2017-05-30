才女作家自殺案影響 新北良民證申請本月增800件

才女作家林奕含以自殺控訴補教狼師，全國各界莫不關注，新北市政府教育局本月初率先提出，補習班聘用教師皆須檢附刑事紀錄證明文件（良民證），且將來納入班務抽查項目。

受理申辦良民證的警察局外事科表示，去年新北市申請良民證每個月平均約4600餘件，今年迄4月平均每月約4500多件，但自市府公佈補教老師須具良民證後，5月至上周五已收到5300餘件申請。

外事科外事股股長吳宗整表示，過去每天約100人申辦良民證，約自本月中旬起，每天約200餘人申請，確實許多申請人是補教業老師，但增加件數在負荷量內，一般民眾權益不會受到影響。

(中時)