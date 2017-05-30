石狛犬遭斷腿稱歷史文物何辜？林俊憲挨批
北市北投逸仙國小校門前2具百年歷史的石狛犬石像遭前台北市議員李承龍和女子邱晉芛持榔頭砸毀，民進黨籍立委林俊憲昨日表示遭破壞的歷史文物難以回復，等於真正的被殺死了，這些歷史文物何辜？對此，鳳凰花護民主市政監督聯盟指出台南國父銅像遭拉倒損毀時林俊憲不聞不問，石狛犬遭斷腿又跑出來說歷史文物何辜，批評「請問林俊憲，國父銅像何辜?!」
林俊憲昨日表示，社會對李承龍等人毫無理智瘋狂破壞歷史文物的仇日行為可說是人神共憤，更無法取得社會大眾的支持與認同。林俊憲說李承龍這些極端份子以破壞與日本有關歷史文物的行為意圖撕裂社會、出名，縱使最後法律會有所制裁，但遭破壞的歷史文物難以回復，等於真正的被殺死了，這些歷史文物何辜？林俊憲痛心表示仇恨行為無法取得認同，歷史文物遭破壞後難以回復。
對此，鳳凰花護民主市政監督聯盟表示，台南國父銅像遭拉倒損毀時林俊憲不聞不問，現在日殖民遺物石狛犬遭斷腿，林俊憲跑出來說歷史文物何辜。「請問林俊憲，國父銅像何辜?!」
網友表示「意識型態執政，台灣悲哀，全民倒霉」、「搞來搞去會是常態，先搞的要接受被搞的事實！這不就是以其道還治其人之身？冤冤相報會是常態，台灣ㄉㄠˇ！」、「國父不如日本狗？」、「這些低能貨，只用最原始的動作表態而已」、「倭奴只關心日倭的文化舔倭國屁股」、「林王8，說話不實在， 一個國家兩種做法，冥禁黨一面倒，簡直王8蛋」、「原來，現在還是日據時代」。
(中時電子報)
文章來源：鳳凰花護民主市政監督聯盟臉書
關鍵字：石狛犬、林俊憲、歷史文物、國父、鳳凰花護民主市政監督聯盟
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