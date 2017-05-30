夫妻同遭資遣　基隆就業中心伸援手

50歲的阿秋曾屢遭資遣，與丈夫過著無業生活，經過基隆就業中心的熱心就服員小陳協助後，目前已找到穩定的飯店房務工作，薪資不錯也就業了1年。（張穎齊翻攝）

基隆就業中心提供「訓用合一」、「職場學習再適應計畫專案」及「缺工就業獎勵」，幫助阿秋夫婦順利找到工作，改善生活。（張穎齊翻攝）

基隆市1名50歲的婦人和丈夫在同一家公司上班，去年因公司營運狀況不佳，夫妻同遭資遣。基隆就業中心擬定就業行動計畫，並運用「訓用合一」、「職場學習再適應計畫專案」進行推介，讓夫妻倆順利就業，目前已穩定就業近1年，薪資也有30K左右。

婦人阿秋（化名）動作有些遲緩，因為尚未達到請領身心障礙手冊的程度，所以沒有身障補助及保障名額的福利，以致在求職路上跌撞坎坷，常被前雇主嫌工作慢半拍，且予以解聘，使得她和老公過得越來越貧困。

基隆就業中心就服員小陳（化名）得知此事後，積極地為阿秋擬定就業行動計畫，先安排她參加大飯店的客房房務人員「訓用合一」訓練班，並提供3個月的補助金，讓她在這段期間不僅學到一技之長，也保障了生活。

阿秋結訓後，小陳介紹她到中正區的大飯店，並運用職場學習及再適應計畫，讓工作勤奮又細心的阿秋得到雇主的肯定，目前已順利就業1年，丈夫也找到了新工作。

阿秋感動地說：「現在這份工作薪資不錯，離家裡也近，主管和同事也對我很好，非常感謝就業中心和陳小姐的幫忙。」

基隆就業中心主任盛慧中表示，職場學習及再適應計畫是為了協助就業條件相對較弱勢的求職者，透過用人團體提供職場學習及再適應的機會，做好就業準備重返職場，並開發出自己的工作價值！

此外，基隆就業中心祭出「缺工就業獎勵」補助民眾，鼓勵民眾也能夠到比較辛苦、環境較差的「3K」產業工作，共分3期來補助18個月的獎勵金。

(中時)