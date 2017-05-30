憲哥未兌現出輯承諾 小馬恨七年沒聯絡見轉機

小馬不論在歌壇或主持界都闖出佳績。(圖/本報系資料照)

小馬與吳宗憲、小鐘、劉畊宏組成「咻比嘟嘩」，團體解散後朝主持界發展，因此榮獲金鐘獎「行腳節目主持人獎」，不過回想昔日吳宗憲未兌現幫發專輯的承諾，讓他是氣到離開公司，兩人更長達近七年沒聯絡，對此吳宗憲回應當年自己也有錯，讓小馬驚訝到不可置信。

根據《星光雲》報導，小馬表示年輕時較不會想，加入吳宗憲子弟兵後，享受到成名後的喜悅，反而變的更驕傲自滿，尤其吳宗憲承諾要幫忙發個人專輯，也讓他得了大頭症，覺得自己遠遠勝過其他人，不過吳宗憲最後未兌現承諾，反讓小馬埋怨沒替他找好唱片公司跟製作人，對此吳宗憲規勸他「若要發片，自己也要付出努力」，甚至舉了康康自己去收歌當例子，未料小馬完全聽不進去，對吳宗憲積怨也越來越深，甚至往後只要聚餐，都會故意與吳宗憲保持距離，最後離開公司也是懷著恨意。

雖然這些年不斷與吳宗憲道歉，但兩人始終未能打開心結，直到今年在節目真誠道歉後，吳宗憲回應「把好的留著，不好的過去就讓它隨風而逝」，才意識到關係有稍做修補，此外吳宗憲也當著後輩面前，坦言當年也有不對之處，更讓小馬感受到一個大哥竟將台階放到如此低，當下可說是感動到難以言語。

(中時電子報)