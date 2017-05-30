古蹟台陽礦業招待所上網拍5888萬？文化局：未通知可開罰

古蹟上網賣，網頁已緊急下架。（葉德正翻攝）

台陽礦業公司平溪招待是新北市市定古蹟。（翻攝文資局網站）

菁桐車站旁市定古蹟─台陽礦業公司平溪招待，昨晚出現在知名房屋交易網站拍賣，開價5888萬元，新北市文化局表示，古蹟出售必須通知主管機關，且文化局有優先購買權利，所有權人逕自移轉恐受罰，該網頁已緊急下架。

位於青桐老街的台揚招待所，建於昭和14年，是台陽礦業招待貴賓、官員及舉行會報、講習場所，是佔地相當寬廣的日本平房建築，市府在2003年9月指定公告為市定古蹟，也獲公部門補助5000萬餘元進行修繕工程。

不料29日晚間，知名房屋交易網站卻出現台陽招待所出售訊息，以「新北市平溪日式建築古蹟」開價5888萬元，消息一出，網頁已緊急下架。

文化局表示，過去一年來，台陽招待所可能出售一事時有傳聞，文化局曾多次聯繫古蹟所有權人，並獲所有權人允諾若須出售將依相關規定辦理，現於房地產網站出現疑似出售之廣告，依據文資法第107條規定，移轉私有古蹟未事先通知主管機關者，可處10萬元以上100萬元以下罰鍰，另古蹟所有權人也應善盡古蹟管理維護責任，若未依主管機關核定計畫落實，依文資法第106條規定亦可處30萬元以上，200萬元以下罰鍰。

新北市政府文化局強調，一定會要求古蹟所有人落實管理維護之責任，私有古蹟歷史建築等文化資產一樣也都是公共財，不管所有權人歸屬為何，市府一定都會確保文化資產的安全與價值。

(中時)